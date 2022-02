«Tale chiusura notturna», sottolinea la struttura in un comunicato, «si impone per concentrare le competenze sanitarie che vogliamo garantire a tutti i pazienti negli orari di maggiore afflusso dei pazienti. La Clinica si impegna da subito ad aumentare la qualità della presa a carico medica dei pazienti che si rivolgono al Pronto Soccorso della Clinica Santa Chiara, garantendo la presenza di un medico specializzato o in procinto di completare la propria specializzazione».