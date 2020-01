«Attendiamo con ansia la loro richiesta di licenza edilizia. Naturalmente, useremo tutti i mezzi politici, finanziari e intellettuali a nostra disposizione per opporci». Il gruppo Salva Monte Brè annuncia una battaglia a tutto campo contro il progetto del resort Borgo Miranda, presentato l’altra sera al PalaCinema di Locarno dalla Aedartis AG di Pfäffikon. «Quello che doveva essere un esercizio di seduzione e di ribaltamento dell’opinione si è trasformato in un fiasco monumentale per i promotori», si legge in una nota assai pepata. «Hanno dimostrato tutta la portata del loro disprezzo per noi, la gente della regione».

Domande senza risposta

A fare scaldare gli animi, in particolare le domande ritenute essenziali, rimaste senza risposta. Come quella sull’integrazione del progetto con il paesaggio circostante o quella sul futuro dei 15.000 metri quadrati di terreni acquistati, ma che non verranno utilizzati per il resort. E molte altre ancora. Salva Monte Brè, dunque, parla di atteggiamento «arrogante», perché la serata è stata «chiusa in fretta e furia» non avendo i promotori preventivato la raffica di domande.