Ricorso respinto. Anche per la Corte dei reclami penali (CRP) l’agire dell’appuntato della polizia cantonale, che il 7 ottobre del 2017 ferì mortalmente un richiedente l’asilo cingalese a Brissago, è stato giustificato. Giustificato, come sottolinea il Ministero pubblico in una nota, «da legittima difesa esimente, per proteggere terze persone».

A rivolgersi alla CRP, dopo il decreto d’abbandono del procedimento nei confronti dell’agente, firmato dal procuratore pubblico Moreno Capella, sono stati i congiunti della vittima, patrocinati dall’avvocato Yasar Ravi. Ma la corte, continua la nota, «ha concluso che il diritto dei reclamanti a un’inchiesta efficace e approfondita non è stato in alcun modo violato, stabilendo che tutti i mezzi di prova rilevanti sono stati raccolti in modo imparziale, in tempi brevi, rispettivamente sono stati approfonditi da periti laddove si trattava di accertamenti di tipo scientifico. Sia l’imputato, sia l’accusatore privato hanno inoltre potuto partecipare all’assunzione di tali mezzi di prova e tutte le circostanze fattuali rilevanti sono state oggetto di contraddittorio».

Due coltelli e tre colpi

Tutto, come si ricorderà, era nato da un diverbio nato in una struttura privata di Brissago che aveva richiesto l’intervento della polizia. Sul posto, gli agenti furono accompagnati all’interno da due migranti. Ma, raggiunto il pianerottolo dove abitava il richiedente cingalese, questi è uscì dalla porta brandendo due coltelli e scagliandosi contro gli altri. Così, l’agente che si trovava davanti esplose dapprima due colpi di pistola ravvicinati e, visto che l’uomo non si fermava, il terzo proiettile, risultato fatale.

L’uso della pistola «malgrado l’esito finale letale», già in sede di abbandono del procedimento era stato considerato «giustificato e le modalità messe in atto, proporzionate alle circostanze». Erano, insomma, «l’unica soluzione per evitare che l’aggressore potesse attuare le sue intenzioni, essendo la vita di terze persone realmente in pericolo».

