Non c’è due senza tre ma il quattro potrebbe venire da sé. Il nuovo stop alla cittadinanza svizzera della madre di Marko Tomic, decretato a larga maggioranza lunedì sera dal Legislativo di Losone, non chiude definitivamente il caso. Come ci conferma Marzio Della Santa capo della Sezione degli enti locali: «Di fronte ad un ripetuto diniego la Legge sulla cittadinanza non indica la strada da seguire per risolverlo. È sempre possibile ricorrere contro le decisioni degli organi comunali. In tal caso la procedura è l’usuale: ricorso al Consiglio di Stato, quindi al Tribunale cantonale amministrativo e infine al Tribunale federale», ci spiega Della Santa.

Nel segreto dell’urna - su proposta accolta di Orlando Guidetti (Lega) che ha ottenuto la votazione tramite schede anonime - con 17 contrari, 5 favorevoli e 7 astenuti, per la terza volta consecutiva il Consiglio comunale di Losone ha negato l’attinenza e dunque la cittadinanza svizzera alla madre del giovane che nel 2008, in concorso con altri due connazionali, uccise Damiano Tamagni in una tragico venerdì sera carnevalesco alla Stranociada di Locarno. Cittadina croata, la donna da più di 25 anni risiede con la famiglia a Losone. E per ben tre volte (2015, 2016 e appunto lunedì sera, il Legislativo le ha negato la possibilità di ottenere il passaporto elvetico. Questa decisione, però, come detto può essere ancora impugnata: «Stiamo valutando con la mia cliente le possibilità di un ulteriore ricorso», ci fa sapere l’avvocato Yasar Ravi che, dopo aver difeso il figlio nel processo di omicidio, rappresenta legalmente anche la madre. Risultato? Si potrebbe arrivare ad una quarta candidatura all’attinenza da parte della donna. Ma secondo Roberta Soldati (UDC), membro della Commissione della legislazione e relatrice del rapporto di minoranza contrario alla sua naturalizzazione, la madre di Tomic potrebbe anche accontentarsi del permesso di domicilio: «Oltre alla precarietà finanziaria, la richiedente non ha dimostrato familiarità con usi e costumi ticinesi e quindi può rimanere a vivere a Losone con il permesso C» ha detto durante la seduta di lunedì. Seduta che sempre per quanto riguarda le naturalizzazioni era partita con il piede sbagliato, negando il passaporto elvetico ad un residente di origini macedoni: «Non parla italiano e nonostante abbia fatto dei corsi non si esprime ancora nella nostra lingua», è stata la motivazione con la quale il Legislativo ha detto no.

Bilancio aggiornato per la COVID-19

Erano due i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale straordinario di lunedì a Losone, svoltosi per motivi di sicurezza sanitaria al Centro La Torre. Ma considerando il «caso Tomic», evidentemente molto atteso dall’assise, sia l’aggiornamento del Preventivo 2020 per le misure implementate a causa della pandemia di COVID-19, sia il credito di 222 mila franchi per la realizzazione di un nuovo tratto di camminamento e attraversamento pedonale a livello in via Emmaus non hanno avuto alcun ostacolo tra i banchi distanziati del Legislativo losonese e sono stati dunque approvati all’unanimità. In apertura di lavori, il presidente del Consiglio comunale Mauro Quattrini (PLR) ha presentato ai colleghi il futuro segretario comunale seduto in sala. Si tratta di Marco Barri, attuale vicesegretario a Onsernone, che dal prossimo 1° gennaio si trasferirà appunto nella Casa comunale di Losone.

Per quanto riguarda invece l’aggiornamento del Preventivo, va sottolineato come nel periodo di lockdown e successivamente Losone ha esentato i commerci dalla riscossione della tassa sui rifiuti (150 mila franchi di minor introito) e distribuito buoni acquisto per il rilancio dell’economia locale: 1,34 milioni pagati ai commerci e 938 mila franchi acquistati dai cittadini. Con questi capitoli di spesa, raggruppati nel centro di costo «Pandemia COVID-19», il disavanzo d’esercizio sarà intorno ai 2,2 milioni di franchi.

