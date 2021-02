La squadra in corsa In corsa per un seggio in Municipio, dunque, ci saranno l’uscente Giuseppe Cotti, il presidente sezionale e consigliere di lungo corso Alberto Akai, il consigliere (anch’esso di lunga data) Mattia Scaffetta, affiancati da Slimane Chikhi, Martina Giacometti, Luca Jegen e Ivo L. Pellanda. Escluso a sorpresa, come detto, Claudio Franscella, gran consigliere di grande esperienza, già primo cittadino del Cantone, sindaco di Lavertezzo e vice sindaco di Muralto.

In 8 per 7 posti

Trasferitosi di recente in città, Franscella si era proposto per una candidatura, dopo l’annullamento delle elezioni dello scorso anno a seguito del lockdown. E questo ha appunto portato alle elezioni primarie, poiché i sette che si erano messi a disposizione per la tornata elettorale del 2020 avevano confermato il proprio interesse. Si è quindi ritenuto corretto non escludere qualcuno arbitrariamente. Nel frattempo, però, Barbara Angelini Piva, per motivi professionali, ha rinunciato a correre per il Municipio. Tutto risolto, dunque. Invece no, perché è intervenuta la candidatura di Ivo Pellanda, con il quale si erano allacciati i contatti già da tempo.

Il dado, però, ora è tratto. E la squadra del PPD è stata formata dagli aderenti al partito, che hanno dimostrato un grande interesse per la composizione della lista. Oltre 400, infatti, i votanti, quando all’assemblea di rado si superano le 100 persone. «Ringraziamo tutti i candidati che con impegno hanno collaborato alla riuscita di queste ‘primarie’ e tutti coloro che con la loro espressione di voto hanno voluto partecipare», si legge in una nota del PPD cittadino.

La lista per il Consiglio comunale è pure stata confermata e vi figurano 40 candidati.