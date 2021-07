Si sono incrociati oggi pomeriggio, con i rispettivi legali, nella scalinata del Palazzo dell’amministrazione cantonale in via della Posta. L’appuntamento era per le 14 davanti al pretore aggiunto di Locarno Città, Luisa Delmuè. Le parti in causa, con i rispettivi rappresentanti legali, sono state ricevute dal giudice che sta gestendo l’intricato dossier sulla vendita della Clinica Santa Chiara. Ricordiamo che la contesa, iniziata all’indomani della decisione adottata lo scorso 14 maggio, quando la maggioranza dei proprietari della Santa Chiara aveva avallato l’avvio di trattative per la vendita alla struttura luganese, è appunto tra gli amministratori espressi dalla Clinica Moncucco, che ha raccolto circa il 94% dell’azionariato e i due medici, Maurizio Caporali e Adrian Sury, a loro volta azionisti e rappresentanti della «cordata» di minoranza della Swiss Medical Network (gruppo Genolier) che ha acquistato circa il 6% del capitale. Alle 16 l’incontro di conciliazione è ancora in corso...