Prime ripercussioni sul territorio ticinese dopo il blocco della Lombardia e di 14 province decretato dal Governo italiano per far fronte all’emergenza coronavirus. A farne le spese, per ora, è la linea ferroviaria della Centovallina, letteralmente tagliata in due, visto che sono state sospese, fino a nuovo avviso, tutte le corse internazionali fra il Ticino e Domodossola. Dal canto loro le Fart (Ferrovie e autolinee regionali ticinesi) annunciano che garantiranno il traffico regionale fra Locarno e Camedo come da orario. Inoltre durante il blocco saranno mantenute le corse dirette in partenza alle 6.39 da Camedo, alle 17.47 da Camedo e alle 18.40 da Locarno.