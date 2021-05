Le vacanze, si sa, dovrebbero essere il momento di «stacco» per eccellenza. Eppure, spesso, si tende a portarsi in ferie i ritmi frenetici della vita di tutti i giorni, spostandosi velocemente da un paesaggio all’altro senza coglierne l’essenza. «Lo facciamo sovente: arriviamo in un luogo, scattiamo due foto con il cellulare e poi via subito a cercarne un altro. È un peccato, perché così è difficile gustarne davvero il fascino». Parola di Michela Di Savino, promotrice dell’iniziativa denominata Innerwalk Project, che ha portato anche nel Locarnese il cosiddetto turismo trasformativo. Una via volta a scoprire il territorio ritrovando, nel contempo, anche se stessi. Decisamente variegato il cartellone delle proposte, alcune delle quali – da quest’anno per la prima volta – dedicate esclusivamente...