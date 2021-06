Semiautostrada A2-A13, qualcosa si muove. Si è tenuta infatti negli scorsi giorni a Cadenazzo la prima riunione della rinnovata Commissione di accompagnamento politico del progetto di nuovo collegamento veloce tra Bellinzona e Locarno. Oltre all’Ufficio federale delle strade (USTRA), della commissione fanno parte i rappresentanti del Dipartimento del territorio, della Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia e di quella regionale del Bellinzonese, nonché i Comuni di Bellinzona, Sant’Antonino, Cadenazzo, Gambarogno e Locarno. Sono inoltre presenti i delegati di Agrifutura, dell’Unione contadini, del WWF della Svizzera italiana, dell’Automobile Club e del Touring Club svizzeri e della Fondazione Parco del Piano di Magadino. Ricordiamo che dal 1. gennaio 2020, la strada tra Bellinzona sud–Locarno–Ascona San Materno è entrata a far parte della rete delle strade nazionali. Con essa, USTRA ha pure rilevato gli studi sul futuro nuovo collegamento A2-A13 allestiti dal Cantone, la cui realizzazione sarà finanziata tramite il fondo delle strade nazionali (FOSTRA). Temi da approfondire

L’USTRA, che sta elaborando il progetto generale del collegamento veloce, ha presentato le analisi svolte e i comparti al centro di ulteriori approfondimenti, come l’attraversamento della zona palustre a Quartino e il rettifilo Cadenazzo-Bellinzona sud. «Poiché si tratta di un progetto il cui orizzonte di realizzazione è ancora incerto - si sottolinea in un comunicato - USTRA sta inoltre valutando delle misure per migliorare l’attuale viabilità lungo il Piano di Magadino».