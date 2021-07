Se a livello cantonale ci si riserva il tempo per vederci chiaro, prima di tirare delle conclusioni, sul fronte locale inizia da più parti a insinuarsi il dubbio che il collegamento veloce A2-A13 abbia imboccato un vicolo cieco. Una strada lunga, ma senza via d’uscita. Impossibile, oggi, dire quale sia la realtà dei fatti. Ma è certo che i recenti sviluppi – o le battute d’arresto – del progetto hanno generato un po’ a tutti i livelli, in Ticino, una grande amarezza. «Si sta avverando ciò che si temeva da diverso tempo. E la sensazione, che via via prende la forma della certezza, è che con metodi piuttosto subdoli tipici di alcuni funzionari dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) si stia cercando di far saltare il progetto», spiega il consigliere nazionale (del Locarnese) Fabio Regazzi, che già anni addietro si è dimostrato particolarmente attivo sul tema del collegamento veloce.

Esternazione la sua, che si riferisce a quanto emerso l’altro giorno. Ovvero che secondo l’UFAM l’attraversamento previsto delle bolle di Magadino non è conforme alla legislazione sulla protezione delle zone palustri. A Quartino, quindi, diverrebbe impensabile interrare circa mezzo chilometro di strada. Ma non è finita. Problemi sono stati riscontrati anche fra Cadenazzo a Camorino, dove il tema è far combaciare cantiere e gestione del traffico. Tra gli scenari, dunque, l’eventualità di prolungare la galleria prevista, da Quartino direttamente fino allo svincolo di Camorino. Tutto questo, come minimo, rende necessari ulteriori approfondimenti. A proposito alla fine di giugno Ufficio federale delle strade (USTRA) ha aggiudicato un appalto che prevede circa 20.000 ore di lavoro con investimento di 1,66 milioni. Ma soprattutto – di qui i sospetti esternati da Regazzi, che trovano riscontro in molti altri locarnesi – inevitabilmente si allungano i tempi (l’orizzonte sembra ormai diventato il 2040) e crescono i costi, che oggi si aggirano attorno a 1,5 miliardi. I dubbi sulla reale volontà di realizzare il collegamento fondano le radici anche nella constatazione che il progetto attuale, per il quale il Cantone ha anticipato 10 milioni di franchi, è stato elaborato a braccetto con USTRA e – come ci ricorda il primo cittadino del Cantone, Nicola Pini (anch’esso locarnese) – «cercando e ottenendo il massimo consenso possibile. Anche delle associazioni ambientaliste». Pini, a sua volta, ritiene che gli scogli riapparsi davanti al collegamento A2-A13 «nella migliore delle ipotesi fanno scivolare la realizzazione della strada nel tempo». Mentre «nella peggiore, c’è il rischio di non vederla mai realizzata».

Il tracciato della «bozza verde», secondo il progetto elaborato dal Cantone. © DT

Preoccupazione verso nord

«L’attraversamento del fiume Ticino, seppur delicato dal punto di vista ambientale, è inevitabile se desideriamo portare a termine il collegamento veloce», commenta dal canto suo il direttore del Dipartimento del territorio, Claudio Zali. L’UFAM, in sostanza, ha chiesto di prevedere il minore impatto possibile. Mentre per questioni di sicurezza l’USTRA ha chiesto un manufatto più largo. «Ancora oggi credo che un attraversamento, sulla traccia di quello attuale, sia fattibile. Certo servono approfondimenti», aggiunge Zali. A preoccupare maggiormente il consigliere di Stato, però, sono i problemi sollevati a nord. Assieme a USTRA, infatti, si erano scandagliati tutti i dettagli. Dalla connessione con il semisvincolo, ai flussi autostradali e così via. «Urge ora comprendere cosa significhi, sul fronte politico, questa rivalutazione del progetto a nord, che per altro non porterebbe a minori costi», sottolinea ancora Zali. «Prima di trarre la conclusione che non vi sia la volontà di realizzare il progetto, dunque, voglio riservarmi la possibilità di aprire un dialogo, organizzando incontri chiarificatori». E il consigliere di Stato conclude: «Forse fuori dal Ticino non cogliere appieno il fatto che, per la nostra storia, si tratta di una strada assai dibattuta, sulla quale eravamo finalmente riusciti a creare un consenso pressoché unanime».

Si riaccendono i semafori

A strappare un sorriso amaro tra chi aveva sostenuto la soluzione transitoria, in conclusione, il fatto che USTRA stia ripensando ai semafori sull’attuale strada del Piano di Magadino, al posto delle rotonde, per mitigare i problemi di traffico in assenza del collegamento veloce. Semafori bocciati dal popolo e non particolarmente sostenuti, in prima battuta, dallo stesso Ufficio delle strade.

