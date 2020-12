Hanno le rughe, sguardi intensi; a volte pieni di saggezza, altre di ironia. I loro occhi scrutano chi li guarda oppure si perdono oltre l’orizzonte. Sono Vincenza, le Marie, Carlo, suor Angelina... Sono i protagonisti del toccante presepe apparso in questi giorni nella chiesa di San Lorenzo a Losone. A fissare per sempre nel tempo i loro visi è stata la nota fotografa ticinese Katia Snozzi, nella serie intitolata “Anime centenni”. E proprio tali anime (quelle di tanti centenari ticinesi) il parroco di Losone, don Jean-Luc Farine (fra l’altro uno dei cappellani che assicurano l’assistenza spirituale al Centro COVID-19 della Carità di Locarno), ha scelto per decorare la chiesa in occasione del Natale. Per attorniare la foto del piccolo Vasco (anch’essa scattata da Snozzi nella serie dedicata agli abitanti delle Terre di Pedemonte), neonato diventato icona della Natività.