Giovani e indebitamento. Una questione delicata e da affrontare. «Ai giorni nostri è più facile imparare a spendere e ad indebitarsi che imparare a risparmiare», rimarcano tutti i consiglieri comunali del PPD cittadino in un’interpellanza al Municipio, che vede come primi firmatari Barbara Angelini Piva e Mattia Scaffetta. L’atto parlamentare ricorda come, proprio negli scorsi giorni, le cronache riferissero che il 56,5% dei ticinesi vive in un’economia domestica con almeno un debito. «Diventa urgente raggiungere i nostri giovani, prima che decidano di vivere in modo indipendente, per informarli sulla corretta gestione dei pagamenti e sulla pianificazione del budget personale, affinché apprendano a fare capo alle loro risorse finanziarie in modo appropriato, con oculatezza e parsimonia», si spiega dunque nell’interpellanza.

Molti giovani, si ricorda inoltre, quando si trovano – come si suol dire – a metter su casa, sovente non hanno un punto di riferimento cui rivolgersi per apprendere come amministrarsi al meglio, così da non perdere il controllo delle proprie disponibilità finanziarie. «Nessuno che li renda consapevoli dei rischi legati al mancato pagamento delle fatture in generale e in particolare di pigione, cassa malati, imposte e così via, senza tralasciare la voce ‘imprevisti’, o che li introduca nell’organizzazione dei pagamenti e nella gestione dei documenti personali in modo pratico e ordinato».

L’esempio del Ceresio

Di fronte a questa innegabile realtà della nostra società, il gruppo PPD sottolinea che da un paio di anni la Città di Lugano offre ai giovani tra i 16 e i 22 anni un corso (gratuito) sulla corretta gestione del budget, in collaborazione con l’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana.

Cosa si vuol fare sul Verbano?

Gli interpellanti, dunque, chiedono quale sia la posizione dell’Esecutivo in merito a questo genere di iniziativa. E in particolare se sia intenzione di Palazzo Marcacci promuoverne una simile, per esempio a partire dal prossimo mese di settembre, da estendere a giovani fino ai 25 anni. Infine, al Municipio si chiedono anche eventuali cifre disponibili circa l’indebitamente delle economie domestiche cittadine.

©CdT.ch - Riproduzione riservata