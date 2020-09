Come sarà l’asilo? Anche le maestre diranno la loro

Una porta qui piuttosto che là, una finestra orientata nella tal direzione. Spesso sono i dettagli a fare di un edificio il luogo ideale per abitare o per lavorare. È una teoria di cui è convinto anche il Municipio di Locarno, soprattutto nell’ambito – quello dell’edilizia scolastica – su cui si è concentrato lunedì in seconda serata il Consiglio comunale cittadino, che nella prima aveva adottato tutte le varianti pianficatorie necessarie per tutelare i beni culturali presenti sul territorio locarnese.

Due sì all’unanimità

Così il municipale Davide Giovannacci, intervenendo sul credito di 420 mila franchi destinato alla progettazione definitiva di due nuove sezioni della scuola dell’infanzia dei Saleggi, ha assicurato che durante l’elaborazione dei dettagli dell’ampliamento – avallato all’unanimità dal Legislativo – saranno interpellate anche le maestre che operano presso l’istituto, esaudendo una richiesta avanzata da loro stesse. Durante la riunione di lunedì è pure stato accolto senza obiezioni il credito di 454 mila 500 franchi che servirà per rilievo, studio di fattibilità, analisi e concorso internazionale di progettazione inerente la ristrutturazione e l’ampliamento della scuola elementare di Solduno. La Città, insomma, investe nei propri istituti, sia per finalmente porre rimedio a situazioni strutturali ormai degradate sia per giocare d’anticipo rispetto ad eventuali incrementi demografici futuri. «Questi progetti – ha ancora chiosato Giovannacci – sono la conferma della volontà del Municipio di impegnarsi a favore di tutte le fasce d’età della nostra popolazione».

La fine dell’immobilismo

Inutile dire che entrambi i crediti sono stati accolti con favore dal Legislativo. L’ha espresso, ad esempio, il socialista Pier Mellini, relatore del rapporto della Gestione per il progetto riguardante Solduno. «Con questo intervento – ha affermato fra l’altro – si esce finalmente da anni di immobilismo in ambito di edilizia scolastica, risanando una sede in forte degrado». Ben accolta anche la scelta della formula del concorso di architettura, «grazie alla quale – ha proseguito il capogruppo della Sinistra – si ottengono sempre buoni risultati». E mentre il liberale radicale Alessandro Spano ha salutato con favore la ristrutturazione e l’ampliamento di una scuola «che fa letteralmente acqua da tutte le parti», Simone Beltrame (PPD) ha auspicato che l’intera procedura prevista dal messaggio possa essere conclusa entro la fine dell’anno prossimo. Una volta approvato il credito con 32 voti favorevoli, si è passati a discutere quello riguardante l’asilo dei Saleggi, «Che – ha affermato Spano, relatore commissionale – come me molti locarnesi hanno frequentato e per il quale è stato scelto un progetto che si inserisce perfettamente nel territorio circostante. Senza contare che si tratta di un’operazione strategica, grazie alla quale giochiamo d’anticipo in vista di eventuali aumenti demografici». Adesione all’operazione anche da parte di Mellini per i socialisti, il quale ha ricordato la richiesta (accolta, come detto, dal Municipio) delle docenti di essere sentite nell’ambito della progettazione definitiva. Un auspicio sottoscritto anche dal liberale radicale Gianbeato Vetterli, che aveva firmato il rapporto gestionale con riserva per invitare l’Esecutivo ad essere particolarmente attento all’aspetto economico, «perché i tempi finanziari stanno cambiando e ora la crisi pandemica avrà sicuramente effetti ancor più dolorosi». A rassicurare su questo punto è ancora stato Giovannacci, il quale ha pure garantito che si farà il possibile per avviare il cantiere nel 2022, come auspicato dalla Gestione.

Quattro zampe meno care

In chiusura di serata il municipale Niccolò Salvioni ha risposto ad un’interpellanza sul tema di Pier Mellini, dando una buona notizia a tutti i proprietari di cani locarnesi. Dal prossimo primo gennaio, infatti, saranno ritoccate verso il basso le relative tasse, attualmente fissate a 100 franchi annui per tutti (50 per i beneficiari AVS). Col nuovo anno questa cifra dovrà essere pagata solamente dai detentori di razze soggette a restrizione (75 per i beneficiari di AVS). A partire dal 2021 gli altri amanti di Fido pagheranno invece 75 franchi (50 i pensionati), come già accade in diversi altri Comuni della regione.

©CdT.ch - Riproduzione riservata