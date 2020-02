Nessuna idea calata all’alto Se l’aspetto urbanistico verrà affrontato con il concorso di progettazione degli spazi pubblici, appena approvato dal Consiglio comunale, per le questioni economiche il PLR proponeva appunto l’allestimento di un masterplan. Un’idea di fondo che l’Esecutivo sposa, ma che vorrebbe mettere in pratica in modo differente. «È intenzione del Municipio convocare a breve un incontro con la modalità del ‘brain storming’, per verificare [...] esigenze, richieste, suggerimenti e riflessioni dei diretti interessati». Insomma, si intende organizzare workshop, riunendo allo stesso tavolo rappresentanti del Comune, commercianti, ristoratori, così come le associazioni di quartiere e tutti i portatori d’interesse. E questo perché l’Esecutivo non intende «calare dall’alto proposte o misure di qualsiasi natura». In base a quanto risulterà da questi incontri andranno poi «identificate in modo condiviso delle misure chiare, concrete, efficaci, misurabili nel tempo e realizzabili in tempi brevi e a costi sostenibili per cominciare a instaurare un circolo virtuoso».

Facilitazioni sì e no

L’interrogazione chiedeva anche di approvare un fondo di incentivi e misure straordinarie per ulteriori investimenti da parte di commercianti e ristoratori che già hanno effettuato rinnovi negli ultimi dieci anni. Richieste che, però, «presuppongono un impegno finanziario ora non previsto» e che, semmai, andranno determinate con attenzione.

Di più facile attuazione, invece, il fatto che il settore della promozione economica della Città svolga il ruolo di «facilitatore» per le questioni burocratiche. E non manca apertura in merito a incentivi per l’organizzazione di piccoli concerti (periodici) e per misure che, come si diceva all’inizio, portino più gente in Città Vecchia.

Infine, il Municipio ribadisce l’intenzione di no voler imporre alcunché, ma appunto di voler sviluppare un tavolo di lavoro in modo da individuare le principali criticità, «per stilare pochi obiettivi, ma realistici, a corto/medio/lungo termine e definendo altresì misure concrete prioritarie».