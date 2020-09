Comparto scolastico più vivibile

Si sono appena conclusi i lavori di riqualificazione del comparto scolastico di Losone che hanno toccato in particolare la viabilità e il Parco Rivercegno. «Negli ultimi anni il Municipio ha, infatti, rafforzato il suo impegno a favore soprattutto delle e dei più giovani per venire incontro alle loro necessità e promuovere un Comune a misura di famiglia», si spiega in una nota. All’inizio dell’attuale legislatura era stato presentato il Piano di mobilità scolastica con una serie di misure per completare la messa in sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili di Losone, in particolare nei dintorni degli istituti scolastici e del centro sportivo in zona Ponte Maggia. Il progetto ha permesso di ampliare la zona 30, realizzata con l’apertura della nuova scuola dell’infanzia, arrivando a includere anche il Parco Rivercegno e tratte particolarmente sensibili dei tragitti percorsi ogni giorno dalle ragazze e dai ragazzi.

«I principali interventi per migliorare la sicurezza hanno riguardato la moderazione del traffico con la creazione di un nuovo passaggio pedonale sopraelevato, un dosso stradale e un marciapiede passante», continua la nota. «Inoltre, è stato esteso il marciapiede che affianca via dei Patrizi. Una misura che ha richiesto la realizzazione di una nuova fascia boschiva verso l’ERL, la centrale termica di Losone».