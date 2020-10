Compromesso sulle bandiere

L’esposizione permanente del gonfalone comunale, cantonale e federale nelle 7 sedi scolastiche della Città comporterebbe una spesa iniziale di 28.000 franchi, per l’acquisto e la posa delle necessarie aste, nonché di 3.200 franchi annui per l’acquisto e la sostituzione delle bandiere. Lo spiega il Municipio nelle osservazioni formulate in merito alla mozione, inoltrata dall’allora consigliere comunale leghista Aron D’Errico, che chiedeva di modificare i relativi regolamenti cittadini in modo da prevedere, appunto, l’esposizione permanente delle tre bandiere a Palazzo Marcacci, nella sala del Consiglio comunale e nelle sedi scolastiche comunali (all’esterno o nell’atrio).

L’Esecutivo ricorda che il regolamento cantonale sul protocollo prevede l’esposizione permanente, negli stabili amministrativi e nelle scuole, della sola bandiera ticinese. Quella svizzera, invece, viene esposta solo in particolari momenti (come il 1. agosto). E l’ordinanza municipale in merito lo ricalca mettendo al centro del discorso il gonfalone comunale.