Comune sempre più verde, al bando le isole termiche

Muralto si fa sempre più verde. A beneficio anche della cosiddetta ecologia termica. Negli scorsi giorni, infatti, il Municipio ha indirizzato al Consiglio comunale tre messaggi, con crediti complessivi per 415.000 franchi, che rappresentano altrettanti tasselli dell’opera di miglioramento estetico e funzionale del tessuto urbano.«È il concetto della ‘città-giardino’ che ben si applica a una realtà piccola, ma dinamica e trafficata, come quella come Muralto», si sottolinea in una nota.

Aiuole più belleSi parte dunque da un credito di 90.000 franchi per la valorizzazione delle aiuole in zona scuola dell’infanzia e via San Vittore. «Il messaggio interessa quelle aree verdi già presenti a lato delle strade principali, ma che hanno bisogno di migliorie», sottolinea ancora la nota. «Questi lavori...