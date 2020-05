Sta riscaldando i suoi motori a Berna il progetto per il mini allungamento di 150 verso Bellinzona della pista principale dell’aeroporto cantonale di Locarno. E ora i Comuni e le due Commissioni regionali dei trasporti – come già fatto in passato – ribadiscono il proprio sostegno all’operazione e hanno scritto al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, delle energie e delle comunicazioni, dal quale si attende l’approvazione finale. A segnalarlo è l’Associazione locarnese e bellinzonese per l’aeroporto (ALBA).