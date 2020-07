Le auto elettriche stanno riscuotendo un successo crescente. Successo al quale contribuiscono anche gli enti pubblici che con sempre maggiore convinzione scelgono veicoli ad emissioni zero per rispondere ai bisogni di mobilità dei propri dipendenti. Di recente il Comune di Losone, che già nel 2018 si era dotato della prima spazzatrice elettrica del Ticino, ha acquistato due nuovi veicoli elettrici per la sua flotta: un furgone ed un triciclo che il vicesindaco Ivan Catarin e il capodicastero Sicurezza e traffico Fausto Fornera hanno consegnato ufficialmente alla fine del mese scorso al capotecnico Daniel D’Andrea e al caposquadra degli operai comunali Maurizio Scaglia. Il furgone, grazie al notevole volume di carico, sarà impiegato dall’Azienda Acqua Potabile di Arcegno, che gestisce l’acquedotto comunale della frazione collinare. Il veicolo triciclo è un innovativo mezzo modulare prodotto in Svizzera. Il modello acquistato è ideato specificatamente per le esigenze di un Comune e sarà utilizzato per la pulizia stradale nei nuclei storici. Silenzioso e compatto si presta in maniera ottimale per spostarsi negli stretti vicoli delle antiche contrade di Losone. A breve il parco veicoli dell’Ufficio tecnico si arricchirà, inoltre, anche di un’auto elettrica per le necessità dei tecnici comunali. Il Municipio di Losone auspica di poter sostituire in futuro tutti gli attuali veicoli comunali a combustibile fossile con nuovi e più ecologici mezzi elettrici. Un obiettivo che si inserisce nella più vasta strategia comunale per promuovere una società più sostenibile. A febbraio di quest’anno sono, infatti, entrati in vigore gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile. Quest’ultimo ambito include anche il contributo di 500 franchi per l’acquisto e l’installazione di stazioni di ricarica domestiche per veicoli elettrici.