Buoni acquisto per favorire i commerci e condono degli affitti agli esercizi pubblici insediati in locali del Comune, limitato però al periodo di chiusura imposto dalle autorità cantonali. E anche un contributo di 10.000 franchi alla Società navigazione, in cambio di 50 carte giornaliere per la popolazione. Sono le principali misure di sostegno che il Municipio di Gambarogno ha deciso di mettere in campo a seguito del lockdown dovuto alla pandemia da coronavirus.

Il tema ha caratterizzato l’inizio della seduta di Consiglio comunale, svoltasi nella sala multiuso del centro Rivamonte di Quartino. L’Esecutivo, contrariamente a quanto fatto in altre località, ha rinunciato a presentare un apposito messaggio con la clausola dell’urgenza per evitare possibili lungaggini procedurali. Questo sentito il parere della Sezione degli enti locali e avendo in sostanza l’appoggio di principio dei vari gruppi politici. Un messaggio sarà dunque presentato a posteriori.

Non solo ai domiciliati

A ogni domiciliato, dunque, saranno distribuiti 2 buoni di 10 franchi. E anche a ogni casa secondaria sarà consegnato un buono di egual valore. Tagliandi sconto che, come accennato, si potranno usare in tutti i commerci e nei ristoranti di Gambarogno, fatta eccezione per le grandi catene di distribuzione e per i carburanti. Il tutto, appunto, per favorire l’economia locale.

Conti «limati»

L’ordine del giorno della seduta era particolarmente nutrito. Così il Consiglio comunale si è chinato anche sul Consuntivo 2019, che chiude con un utile d’esercizio di 48.000 franchi a fronte di 27,2 milioni registrati alle spese e circa altrettanti ai ricavi. Si tratta di conti buoni, che sono stati approvati. Ma non senza qualche discussione. In particolare il Legislativo non ha ratificato una spesa, comunque inferiore ai 100.000 franchi, che il Municipio aveva investito in delega nella progettazione del restauro e dell’ampliamento del salone comunale e del Lido a Magadino. Una chiusura dei conti non ratificata, che in sostanza serve a rimarcare il fatto che il Legislativo a suo tempo si sera già espresso, ritenendo non necessario questo studio oggi finito in un cassetto.

Più spazi per ormeggiare

Dalla pandemia e dai conti al lago, i consiglieri hanno poi approvato il credito di 48.000 franchi per l’allestimento del progetto definitivo degli attracchi temporanei di Magadino, Vira, Gerra e Caviano-Dirinella. «Disporre di attracchi temporanei è importante per permettere ai diportisti che solcano le acque del nostro lago di ormeggiare a riva per brevi periodi e usufruire in tal modo dei servizi offerti da ristoratori e negozianti locali, per visitare i nostri borghi e seguire le varie manifestazioni organizzate nel comune», spiegava l’Esecutivo nella richiesta di credito sottolineando il valore dell’operazione. Un valore che oggi si dimostra forse ancora più grande.

Ma quando si parla di attracchi non si può non fare riferimento anche al Porto del Gambarogno, un progetto tanto importante quanto dall’iter lungo e laborioso. Così, per capire se la strada sulla quale ci si è incamminati sia corretta anche dal profilo formale, è stato chiesto al Municipio di sottoporre il tutto alla Sezione degli enti locali per un parere.

Cambio alla presidenza

In conclusione, da segnalare il cambio alla presidenza del Consiglio comunale: a Paride Buetti (PPD) subentra Luigi Conforto (Socialisti, indipendenti, ecologisti; assente giustificato alla seduta). Mentre vice presidente è Sabrina Fiala (Lega-UDC), che in assenza di Conforto ha diretto la seduta.

©CdT.ch - Riproduzione riservata