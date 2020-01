Con i piedi per terra, ma a un passo dagli Oscar

«Ha trovato l’America» si dice di fronte a un colpo di fortuna, memori del paese della Cuccagna scoperto (non sempre) dai nostri emigranti oltre Oceano. Amos Sussigan l’America l’ha trovata davvero. Ma per lui non si è trattato (solo) di fortuna. Ci ha messo anche creatività, impegno, dedizione e tanta caparbietà. È così che, a soli trent’anni, è già arrivato a un passo dagli Oscar....