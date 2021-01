La risposta è contenuta in una lettera inviata dalla dottoressa al Municipio di Centovalli, che l’aveva sollecitata in seguito ad un’interrogazione. L’atto è sottoscritto da 9 consiglieri comunali, in rappresentanza di 4 dei 5 gruppi presenti in Legislativo. Dal canto suo, l’Esecutivo afferma di aver appreso dei fatti dalla stampa, di essere preoccupato per quanto accaduto, ma di non avere né competenza né informazioni per rispondere. Da qui la lettera alla direttrice sanitaria, la cui risposta é allegata a quella municipale. Dodici i vaccini avanzati, somministrati a persone vulnerabili della zona, scrive la dottoressa, e a «chi si era già annunciato nel caso in cui ci fossero state dosi in esubero». Della procedura è stato informato l’Ufficio del medico cantonale «che non ha avuto nulla da ridire». Infine la direttrice afferma di non aver saputo che il Municipio disponeva, a quel momento, di una lista di persone da vaccinare con età superiore a 80 anni.