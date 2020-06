Lo si è detto e ridetto: quest’estate è l’occasione per i ticinesi di scoprire (o riscoprire) il loro territorio. Ne fa parte anche una regione selvaggia e affascinante, che è ora visitabile in modo vantaggioso grazie all’iniziativa «Natura che sorprende», promossa dalle Fart in sinergia con l’azione promozionale «Vivi il tuo Ticino». La Ferrovia Vigezzina-Centovalli si è posta come obiettivo di diventare la porta d’ingresso per una ricca varietà di escursioni. E questo anche grazie ai biglietti risparmio che abbinano il viaggio in treno con le risalite in funivia fra Intragna-Pila-Costa, Verdasio-Rasa e Verdasio-Monte Comino. Per pubblicizzare la promozione le Fart entreranno nelle case dei ticinesi con un opuscolo «che – sottolinea il direttore Claudio Blotti – va oltre la riscoperta del sempre affascinante viaggio panoramico con i nostri treni».