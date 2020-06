Concluso il potenziamento della linea ferroviaria

I lavori di potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria nel tratto fra Cadenazzo e Ranzo/Sant’Abbondio sono conclusi. A comunicarlo, in una nota, il Municipio di Gambarogno, sottolineando gli obiettivi raggiunti. Come la «costruzione di un secondo binario tra Contone e Quartino, il prolungo del secondo binario alla stazione di Magadino, la sostituzione degli impianti di sicurezza in tutte le stazioni ora integrate nel sistema di tele gestione del Centro di esercizio Sud di Pollegio, l’edificazione di un nuovo stabile di tecnica ferroviaria a Magadino (ETF) , nonché la sostituzione e il potenziamento della linea di contatto elettrica».

La cronistoria

Il 1. luglio 2016, si ricorda dunque nella nota, il Dipartimento federale dell’ambiente (DATEC) aveva approvato il progetto di sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria del Gambarogno, imponendo alle Ferrovie federali svizzere (FFS) solo una parte delle richieste formulate dal Comune in fase di pubblicazione. «Queste – rimarca il Municipio – miravano a migliorare la sicurezza del trasporto merci, a ridurne l’impatto per la popolazione e rispettivamente ad ottenere delle misure di compensazione atte a mitigare le conseguenze del potenziamento». Poiché le richieste del Comune erano state disattese, il 31 agosto 2016 l’Esecutivo aveva inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale . «Dopo un’estenuante trattativa svolta dal Municipio con l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) e le FFS, si è giunti a un accordo in sintonia con le richieste iniziali del Comune , che ha permesso il ritiro del ricorso in data 22 febbraio 2017».

Quante realizzazioni

All’inizio dello scorso mese di maggio, dunque, le FFS hanno indirizzato al Municipio il consuntivo delle opere scaturite dall’accordo, realizzate a favore del Comune e meglio: nuova passerella ciclo-pedonale sul riale Trodo a Cadepezzo; rifacimento del sottopasso in via Vairano a San Nazzaro; sistemazione delle rampe di accesso est e ovest alla stazione di Magadino-Vira, con realizzazione di un nuovo posteggio con nove stalli e di un camminamento pedonale; ristrutturazione e ampliamento dell’ecocentro alla stazione di San Nazzaro. Oltre a ciò, in corso d’opera e su richiesta dell’Esecutivo, sono pure stati realizzati da FFS i seguenti lavori: allargamento del calibro stradale dal sottopasso di San Nazzaro fino alla chiesa parrocchiale ; correzioni e migliorie su diverse strade comunali a ridosso della linea ferroviaria, con allargamenti, posa di guardrail, drenaggi e aiuole. Il tutto per un investimento complessivo di 4,37 milioni.

A queste opere si aggiungeranno nei prossimi anni, con precisi obblighi già assunti e sottoscritti, il sottopasso in zona Monda a Contone, comprensivo di pista ciclabile, di 15,4 milioni e la realizzazione di una lunga serie di interventi riguardanti i pericoli naturali, da realizzare a monte della linea ferroviaria e stimati in 7,4 milioni.

«Seppure vero che la gestione dei cantieri è stata complessa e problematica, con disagi e limitazioni per gli utenti del Gambarogno, bisogna riconoscere che il lungo ‘braccio di ferro’ intrapreso fra le autorità comunali, le FFS e l’UFT hanno comunque permesso di ottenere, fra opere realizzate e da realizzarsi , indennizzi pari a 27,1 milioni», conclude il Municipio.

