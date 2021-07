Sono stati condannati rispettivamente a 30 e 24 mesi i due carrozzieri truffatori del Locarnese che nell’arco di sei anni, dal 2009 al 2015, si sono resi protagonisti di una lunga serie di false dichiarazioni di incidenti inventati e riparazioni d’auto fittizie per ottenere, in correità tra loro e con alcuni proprietari di diverse vetture, i rimborsi dei danni dalle assicurazioni. Entrambi locarnesi, un 47.enne titolare di una carrozzeria a Quartino e un 36.enne con analoga attività a Taverne e Curio, sono comparsi oggi davanti alle Assise criminali di Locarno in Mendrisio accusati appunto di ripetuta truffa con mestiere, ripetuta falsità di documenti e sviamento della giustizia. Nell’arco di sei anni, con le loro inventate dichiarazioni di incidenti alle assicurazioni, hanno truffato qualcosa come quasi 340 mila franchi, più altri 25 mila per falsità in documenti. Un’ottantina i casi venuti alla luce durante l’inchiesta condotta dalla procuratrice pubblica Raffaella Rigamonti dopo che diversi casi di false dichiarazioni avevano allarmato il commissariato della Polizia cantonale di Locarno che, considerata la vastità del raggiro, aveva richiesto e ottenuto la collaborazione degli agenti di Lugano e Bellinzona. Fin dal loro arresto, nel novembre del 2015, i due avevano sostanzialmente ammesso le loro responsabilità, restando in carcere preventivo per 183 giorni il 36.enne e 141 giorni il 47.enne.

Ammissione dei fatti