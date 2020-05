Tre anni e sei mesi. Questa la pena comminata dal giudice Amos Pagnamenta nei confronti del 47.enne di origine portoghese, comparso oggi a Rivera davanti alle Assise criminali di Locarno per rispondere della rapina aggravata di cui era stata vittima, nello scorso maggio, una 78.enne a Orselina. Il presidente della corte ha dunque ridotto la principale richiesta avanzata dalla procuratrice pubblica Margherita Lanzillo, per la quale la vita della vittima era stata messa in pericolo, cosa che l’aveva portata a proporre una condanna a cinque anni e mezzo, da commutare in un trattamento stazionario all’interno di una struttura chiusa. E questo a causa dei problemi di alcolismo dell’imputato, peraltro anche causa dei fatti di Orselina. Per il giudice, però, il pericolo di morte è stato solamente ipotetico e non concreto (come sostenuto dall’avvocato difensore Giorgia Maffei). Da qui la commisurazione della pena, per la quale si è comunque tenuto conto della mancanza di scrupoli dimostrata dall’uomo e delle violente modalità del reato. Il 47.enne dovrà dunque ora tornare in carcere (dove si trovava già dal momento dell’arresto), fino a quando non sarà individuata la struttura adeguata dove svolgere il trattamento terapeutico. Una volta scontata la condanna, sarà espulso dalla Svizzera per un periodo di sette anni. Infine il giudice Pagnamenta ha stabilito in 5.000 franchi l’ammontare del risarcimento per torto morale. Il rappresentante della vittima, l’avvocato Carlo Borradori, ne aveva chiesti 7.000.