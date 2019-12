(Aggiornato alle 16.45) - La Corte ha condannato a tre anni di reclusione, di cui uno da scontare, il frate cappuccino che in un paio di occasioni abusò sessualmente di una donna nel Santuario di Madonna del Sasso a Orselina e nella sua abitazione. Accolto quasi totalmente l’atto d’accusa della procuratrice Valentina Tuoni. Il frate resterà in carcere fino a febbraio 2020. Gli altri due anni sono sospesi condizionalmente.

Il processo nei confronti del frate, di origini indiane, in Ticino per un dottorato, che tra la fine del 2018 e il febbraio del 2019 avrebbe toccato nelle parti intime una donna in almeno tre occasioni, è iniziato stamani. L’uomo, 44 anni, dopo aver parzialmente ammesso i fatti durante l’inchiesta, in aula ha ritrattato, ammettendo davanti alla Corte presieduta da Amos Pagnamenta solo di aver voluto lenire con la benedizione anche del seno e della vagina la donna, alleviandola dai dolori che lamentava perché posseduta dai demoni. La difesa ha chiesto l’assoluzione per il principio di “in dubio pro reo”, per le dichiarazioni incoerenti della vittima.