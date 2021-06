È stato condannato a 2 anni di reclusione e a 5 di espulsione dalla Svizzera il ladro di biciclette seriale che dal 2015 al 2020 si era reso protagonista di una sessantina di furti di due ruote in prevalenza nel Locarnese e Valli accumulando, secondo l’accusa, più di 300 mila franchi di refurtiva. L’uomo, un muratore di 59 anni di origine italiane che ha vissuto e lavorato per diverso tempo tra Vallese e Ticino e in carcere dal luglio 2020, dovrà scontare ancora qualche giorno di reclusione prima di essere espulso dalla Svizzera. Almeno così ha stabilito la corte delle assiste criminali presieduta da Marco Villa nel valutare l’inchiesta e l’atto d’accusa del procuratore pubblico Pablo Fäh, accolto parzialmente, che parla di ripetute furti aggravati dalla maestria e ricettazione. Furti in serie soprattutto di mountain bike di alta gamma con un valore medio intorno ai 7 mila franchi perpetrati per lo più ai danni di turisti che percorrevano strade e sentieri della Valle Maggia e Lavizzara. Reati ammessi in parte dopo l’arresto avvenuto in fragranza di reato nel luglio del 2020 ad Avegno grazie a un’operazione di polizia «mirata» scattata dopo un’incredibile escalation di furti di biciclette che si era appunto registrata nella Regione.