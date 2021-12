«Se non si fa richiesta, da Berna non si riceve»

Il consigliere nazionale Bruno Storni non crede che in Ticino si siano davvero tentate tutte le strade per ottenere i finanziamenti federali a favore della Moscia-Acapulco – Ricordando che le Camere fanno politica, e non si fermano solo alle valutazioni tecniche, invita gli attori cantonali a inserire l’opera in un Programma d’agglomerato