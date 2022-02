Si è tenuta oggi la cerimonia di consegna alla società AeLo Maintenance SA del nuovo capannone destinato alla manutenzione degli aeromobili dell’aeroporto cantonale di Locarno. Lo ha comunicato Dipartimento del territorio (DT) in una nota.

La realizzazione della struttura, con la funzione di aviorimessa provvisoria per un periodo di circa tre anni, si è resa necessaria dopo gli importanti danni subìti da quella preesistente - la cui costruzione risaliva al 1939 - causati dal maltempo nel luglio 2021.

Le operazioni di demolizione del vecchio hangar e, successivamente, di allestimento di quello nuovo si sono svolte in soli sette mesi, grazie all’intenso lavoro di squadra condotto dal DT e dal Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE).

Nel corso del suo intervento, Zali ha rivolto il suo personale ringraziamento a Paglia e a tutte le persone che hanno affrontato le prime concitate fasi di messa in sicurezza dell’area e che hanno permesso una riapertura immediata dello scalo. Zali ha tenuto, inoltre, a ringraziare in particolare il comandante della Base aerea di Locarno, colonnello Martin Hösli, che si è reso immediatamente disponibile offrendo gli spazi di hangaraggio provvisori destinati ai velivoli danneggiati, contribuendo così a limitare i danni provocati dal maltempo. Il consigliere di Stato ha infine espresso un ringraziamento all’Ufficio federale dell’aviazione civile «per aver compreso l’urgenza della situazione, trattando in maniera prioritaria il dossier».