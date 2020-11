Segnale al Municipio «Per Muralto 567 firme sono un segnale forte che i cittadini indirizzano all’Esecutivo», sottolinea Muralto Democratica in una nota. «Infatti rappresentano il 60% di coloro che votano abitualmente nel Comune. Per il comitato referendario e per la stessa Muralto Democratica questo risultato è un successo e un avvertimento chiaro» della popolazione. Per andare al voto, ricordiamo, bastano 270 sottoscrizioni valide.

Maggior dialogo

Ora, l’auspicio è che «via sia maggiore possibilità di dialogo e una condivisione più democratica dei punti critici del progetto. Un’apertura collaborativa necessaria per la pianificazione di un comparto così importante per i cittadini». Quella manifestata, si sottolinea, non è un’opposizione allo sviluppo di Muralto. Anzi il progetto è ritenuto «un’occasione di progresso», ma «da non sottovalutare in quanto sarà una realizzazione che consegneremo alle prossime generazioni».

La nota, dunque, conclude rimarcando che, come evidenziato dai rapporti commissionali di minoranza, «vi sono ora punti cruciali che devono essere risolti prima di continuare». Punti, come accennato, in particolare legati alle dimensioni e alle ubicazioni degli edifici disegnati sulla carta, come la pensilina degli autobus. E, in questo caso, a non riscuotere consensi è anche la decisione di proporre sopra il tetto ulteriori spazi da affittare.