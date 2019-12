Preventivi 2020, che ipotizzano una chiusura in sostanziale pareggio, approvati dalla maggioranza del Consiglio comunale di Locarno (26 sì, 11 no e 1 astenuto). Ma il PS ha già annunciato che inoltrerà ricorso al Consiglio di Stato.

Pier Mellini, anche relatore del rapporto di minoranza della Gestione, ha ribadito i concetti alla base degli altri tre ricorsi pendenti sui Consuntivi 2018, sui Preventivi 2019 e sul credito quadro per la manutenzione delle strade. In particolare l’esponente della sinistra ha rimarcato una parere negativo (seppur non definitivo) degli Enti locali sulla trasformazione dell’autosilo Largo Zorzi da bene amministrativo in bene patrimoniale. Un’operazione dalla forte incidenza sugli ammortamenti. Stesso discorso per il credito quadro. A dar man forte al PS i Verdi che hanno chiesto, oltre alle mere cifre, un bilancio ambientale e sociale degli investimenti.

Una giornata senz’auto

Appoggio al Preventivo, invece, dai banchi del PLR. Alessandro Spano (anche relatore del rapporto di maggioranza) ha lodato una gestione che prevede ancora una chiusura positiva. «In futuro dovremo però fare attenzione al contenimento della spesa per garantire il benessere dei cittadini», ha spiegato esprimendo preoccupazione per i rapporti e i flussi con il Cantone. «La decisione di dimezzare il contributo dei Comuni di 12,5 milioni è un buon segnale», ha comunque aggiunto. E, infine, ha proposto un emendamento (approvato) volto a destinare 10.000 franchi per una giornata di mezzi pubblici gratuiti.

Pressione fiscale da abbassare

Bruno Bäriswyl (Lega-UDC-Ind.) ha invece invitato, in futuro, a dare un segnale positivo alla cittadinanza, come anche ai Comuni limitrofi, pensando all’abbassamento del moltiplicatore. E su questo punto è stato appoggiato da Mauro Cavalli che ha preso la parola a nome del PPD: «Dobbiamo fare qualcosa per attirare nuovi contribuenti», ha sottolineato in un intervento in cui ha rimarcato «una situazione delle casse comunali non rosea».

Le tasse per il suolo pubblico

Bäriswyl ha inoltre proposto un emendamento (poi ritirato per questioni formali) volto ad abbassare al livello del 2006 le tasse per l’uso del suolo pubblico. In sostanza per dimezzarle. La questione, sostenuta dal PPD, sarà riportata all’attenzione del Legislativo con una mozione.

La risposta al PS

Gianbeato Vetterli (PLR), replicando al PS, ha fatto notare come la risposta non ancora ricevuta dagli Enti locali sui precedenti ricorsi stia a significare che la questione non è così chiara come la sinistra la intesa. Anzi.

Mentre il capodicastero finanze Davide Giovannacci, nel suo intervento, a proposito di investimenti ha annunciato che per fine febbraio sarà pronto il documento del gruppo di studio per l’ecoquartiere e il polo della meccatronica.

L’amministrazione non si ferma

Il ricorso, va ricordato in conclusione, non paralizzerà il Comune, poiché bloccherà solamente i punti specifici dell’opposizione, non l’insieme del Preventivo.

Le cifre

Il Preventivo approvato ipotizza un leggero utile d’esercizio di 19.610 franchi, contabilizzando circa 92,4 milioni di franchi alle entrate e 51,9 milioni alle uscite. Il tutto per un fabbisogno d’imposta di 40,5 milioni e mantenendo il moltiplicatore al 90%. Gli investimenti sono stimati in 13,2 milioni.

