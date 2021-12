Improntato all’ottimismo, seppur in tempi pandemici, non ha incontrato grandi scogli in Consiglio comunale il Preventivo 2022 della Città di Locarno, approvato nella seduta prenatalizia del Consiglio comunale con 23 favorevoli, 5 contrari e 5 astenuti. Non sono mancati gli spunti di riflessione, proposti dai vari relatori che si sono succeduti. A partire dalla constatazione – come sottolineato in primis dai due relatori del rapporto della Gestione, Barbara Angelini Piva (Per Locarno) e Pier Mellini (Sinistra Unita) – delle risorse fiscali che si dimostrano assai stagnanti. Da più parti, quindi, è giunto l’invito a ricercare soluzioni per attirare nuovi contribuenti e per creare le condizioni quadro affinché nuove realtà aziendali possano approdare in città. «La Gestione non è convinta che la soluzione risieda nella costituzione della Commissione economia. Servirebbe un vero marketing territoriale», ha sottolineato Mellini, aggiungendo inoltre che bisognerà lavorare ancora molto nel sociale. Sia sul fronte dei giovani, sia su quello degli anziani. «Presentando un Preventivo con un disavanzo contenuto di circa mezzo milione, il Municipio dimostra coraggio», ha aggiunto Luca Renzetti (PLR). «È una sfida. E io resto ottimista». Contrario al rialzo previsto delle tasse causali, Bruno Baeriswyl (Lega-UDC) ha poi invitato a non perdere ulteriore tempo per la riqualificazione di piazza Grande: «I privati andranno in cantiere entro un anno e mezzo. E noi?».

Accorato, inoltre, l’appello di Mauro Belgeri (Per Locarno) a rilanciare finalmente il discorso aggregativo, dormiente ormai da un ventennio. Senza dimenticare una necessaria «riflessione urbanistica» per il centro cittadino. Mentre Marko Antunovic (Verdi) ha ricordato, tra gli altri punti, la necessità di stilare un bilancio sociale e ambientale. Non solo dei meri conti, quindi, che non forniscono indicazioni dal punto di vista qualitativo. Infine, il consigliere di lunghissima data Gianbeato Vetterli (PLR) ha annunciato che lascerà il Legislativo, perché cambierà domicilio. «La regione non farà passi avanti se si continuerà a imbavagliare le voci critiche», ha poi ammonito.