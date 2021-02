Continuità, con i tre municipali uscenti in corsa, ma anche rinnovamento per il PLR di Minusio, che alle elezioni del 18 aprile schiererà sulla lista del Consiglio comunale 17 candidati alla prima esperienza affianco ai 18 consiglieri attualmente in carica. Le squadre liberali radicali sono state ratificate negli scorsi giorni dall’assemblea, tramite voto elettronico. «L’Assemblea – si legge in una nota – ha accettato le due liste con la convinzione che si tratti di un’ottima squadra in grado di rispondere alle esigenze di rappresentatività professionale, di genere e di età (10 candidati under 30) capace di proporre in prospettiva un ricambio generazionale».

In corsa per l’Esecutivo

I nominativi in lizza per un seggio in Municipio, dunque, sono i seguenti: Felice Dafond, avvocato, sindaco dal 2004 e nell’Esecutivo dal 1995; Sergio Vela, ingegnere civile, municipale uscente e nell’Esecutivo dal 2012; Renato Mondada, economista, municipale uscente e nell’Esecutivo dal 2016; Paolo De Giorgi, ingegnere civile, consigliere comunale dal 2013 e capogruppo in Consiglio comunale; Giorgia Abrate, studentessa di diritto; Valentina Aricò-Respini, architetto, membro della Commissione dell’edilizia dal 2016; Kenzo Gobbi, economista, membro della Commissione dell’edilizia dal 2020.

Campagna lanciata

Completata, come accennato, anche la lista per il Consiglio comunale (40 candidati). Una compagine appunto votata al rinnovamento, con ben 17 candidati alla loro prima esperienza politica, che affiancano 18 Consiglieri comunali uscenti. «Con la consapevolezza di disporre di una lista competitiva e di qualità, il PLR di Minusio lancia di fatto la campagna per le prossime elezioni comunali, rinnovando il proprio obiettivo di mantenere i tre seggi in Municipio e di consolidare la già folta presenza nel Legislativo, perseguendo importanti obiettivi in favore del territorio e dei cittadini di Minusio».

