È una lista all’insegna della continuità quella del PPD+Generazione giovani di Losone per le prossime elezioni comunali. Senza sorprese, dunque, si rimangono in corsa il sindaco Corrado Bianda e il municipale Fausto Fornera.

La scelta di ricandidarsi del sindaco – come si legge in una nota – «è motivata in primo luogo dall’immutata passione per la cosa pubblica, che si traduce in una grande motivazione a dare il proprio contributo per il benessere del nostro amato comune». Da parte sua Fornera «intende mettere a frutto l’esperienza maturata in seno all’Esecutivo», in particolare negli ambiti dei suoi Dicasteri (sicurezza e traffico, sport e tempo libero), «dando continuità e concretezza agli importanti cantieri avviati.

Assieme ai due uscenti, in lista figurano la capogruppo in Consiglio comunale Nathalie Ghiggi Imperatori, i membri del Legislativo Maurizio Ambrosini e Romolo Pawlowski, nonché Ilaria Cellina e Jonathan Raffa.