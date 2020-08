Oltre ai sacchetti di plastica e ai mozziconi di sigaretta, complice la pandemia ora ci sono anche i guanti di plastica e le maschere protettive tra i rifiuti abbandonati sul territorio. Se ne stanno accorgendo anche gli ambasciatori del Gruppo d’interesse per un ambiente pulito (IGSU) che percorrono la Svizzera e di recente si sono recati anche ad Ascona per la sensibilizzare sul tema del littering. Con i loro speciali veicoli, le «recyclingmobile», hanno percorso le vie, i parchi e il lungolago. Dal 2007, ogni anno da aprile a settembre, le squadre degli ambasciatori IGSU si recano in più di 50 città e comuni svizzeri coinvolgendo i passanti in colloqui sul littering e sul riciclaggio. Inoltre, servendosi di workshop e attività durante le pause, sensibilizzano le allieve e gli allievi sulla problematica di questo malcostume.