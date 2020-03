L’emergenza sanitaria legata coronavirus, che ha portato le autorità ticinesi a dichiarare lo stato di necessità, impone – per evitare il proliferare dell’infezione – l’annullamento di moltissimi eventi, assemblee, riunioni e così via. Ascona Le manifestazioni in calendario del Monte Verità di Ascona, annunciate per i mesi di marzo e aprile vengono annullate o posticipate. Un provvedimento che tocca anche il Congressi Stefano Franscini. Sospesa pure l’apertura dell’hotel e del ristorante. Seguiranno aggiornamenti.

Minusio

Diversi gli eventi che non avranno luogo a Minusio, come i prossimi mercoledì pianistici all’Elisarion.

Di comune accordo tutte le forze politiche del paese – PLR, Uniti x Minusio, USI – hanno deciso di annullare tutte le manifestazioni elettorali in programma.

Non si terrà la presentazione del volume «Minusio», appartenente alla collana del Repertorio toponomastico ticinese, prevista il 14 marzo.

L’associazione Quartiere Rivapiana annulla i prossimi appuntamenti che si sarebbero dovuti svolgere all’interno e in particolare: la chiacchierata di giovedì 12 marzo a Villa San Quirico con Antonella Bossari, così come quella del 2 aprile dedicata al progetto «Dalla mia riva». Annullato anche il concerto di domenica 4 aprile in San Quirico.

Gordola

Non si terrà l’assemblea della Società cacciatori del Locarnese e Valli, prevista sabato 14 marzo al Centro SIC di Gordola.