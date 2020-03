«L’attuale situazione richiede unità di intenti, perché solo attenendosi a una linea comune concordata e alla necessaria disciplina personale e istituzionale è possibile tutelare tutta la popolazione. A nulla servono, anzi sono pericolose in questa situazione oltre modo delicata, iniziative non coordinate e non in linea con la strategia dettata dalle autorità. Non è questo il momento per sottolineare i confini comunali o di partito», precisa in una nota odierna l’esecutivo losonese.