Le opere infrastrutturali riguarderanno le stazioni di Tegna e, appunto, Intragna. E nello specifico prevedono il raddoppio del binario nella prima località e la posa del terzo binario nel paese centovallino, per un investimento complessivo stimato di circa 21,7 milioni di franchi, finanziato dalla Confederazione. «Siamo entrati in una fase di grande sviluppo che ci porterà ad avere un’offerta sempre più performante e moderna, a vantaggio della popolazione locale e dei numerosi turisti che visitano il nostro territorio ogni anno», commenta Paolo Caroni, presidente del Consiglio di Amministrazione FART.

In arrivo nuovi treni

Ma il futuro prossimo della storica azienda locarnese sarà scandito anche da altri ambiziosi progetti. «La progettazione del nuovo materiale rotabile (8 treni che entreranno in esercizio entro la fine del 2023) è già in uno stadio avanzato e ci permetterà di offrire maggior comfort e qualità di viaggio, con grande attenzione all’informazione a bordo e alle nuove tecnologie”, prosegue Paolo Caroni confermando che “anche il progetto di ammodernamento delle stazioni per l’adeguamento alla legge sui disabili procede come da programma”.