In molti, negli ultimi mesi, hanno definito uno tsunami la pandemia di COVID-19 che ha sovvertito tutti gli equilibri. Ne sanno qualcosa, inutile dirlo, coloro che operano in ambito sanitario e, a maggior ragione, chi è quotidianamente impegnato in prima linea e ha visto cambiare radicalmente il proprio modo di lavorare. Con tutti gli effetti che abbiamo imparato a conoscere, ma anche con aspetti a prima vista inattesi. Difficile, ad esempio, senza rifletterci, immaginare che, durante la fase più acuta di primavera, i servizi di soccorso abbiano registrato un calo degli interventi. Eppure...

Chiusure e annullamenti

«Eppure è così – confermano al Corriere del Ticino Gabriele Duca e Michel Ceschi, rispettivamente amministratore e responsabile operativo del Salva, il Servizio ambulanza del Locarnese...