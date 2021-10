Creativi di tutto il mondo fatevi avanti, il Pardo ha bisogno di voi

Dopo il successo riscontrato l’anno scorso, il Locarno Film Festival chiama di nuovo a raccolta grafici, illustratori, designer, artisti, fotografi o semplicemente appassionati del pardo. E chiede di dare sfogo alla creatività per proporre – entro il 6 di gennaio – la loro idea di Locarno75, ovvero dell’immagine che racconterà nel mondo questo importante traguardo, nonché nuovo punto di partenza della kermesse. In palio 5.000 franchi e la possibilità di vedere la propria creazione riprodotta su tutti i materiali e i gadget della manifestazione. Inoltre, ad altri 10 progetti ritenuti meritevoli, sarà riconosciuto un abbonamento generale del valore di 330 franchi valido per Locarno75.

La prima volta Un anno fa, quando per la prima volta il Locarno Film Festival ha affidato la sua immagine alla sua comunità di creative e creativi, è stato un successo: un migliaio i progetti arrivati da 85 Paesi sparsi nei 5 continenti, da bambini e bambine di 6 anni a professionisti e professioniste di tutte le età. Una vera ondata di immagini, idee, sintesi, colori, interpretazioni e astrazioni da cui è emerso il simbolo di Locarno74, progettato dal designer multidisciplinare Luciano Baragiola. «Un risultato straordinario cui abbiamo deciso di dare un seguito, coinvolgendo di nuovo la nostra comunità nella creazione dell’immagine guida della prossima edizione che segna il 75. anniversario del Locarno Film Festival», si legge in una nota.

Il bando

Da oggi e sino al 6 gennaio, quindi, chiunque – senza limiti d’età o geografici – potrà partecipare al bando per la realizzazione dell’immagine di Locarno75. Partendo dai tratti distintivi del Locarno Film Festival, che sono il Pardo, il giallo e il nero, le macchie, le impronte o la coda, le creative e i creativi potranno scatenare la loro fantasia e immaginazione, proponendo la loro interpretazione, che offrirà il volto alla rassegna in programma dal 3 al 13 agosto 2022. Oltre all’originalità dell’opera sarà considerata anche la sua la sua versatilità, elemento necessario per adattarla al Locarno Film Festival in tutti i suoi formati, piattaforme e possibili sviluppi digitali ulteriori. Alla chiusura del bando, un gruppo di lavoro designato selezionerà i progetti finalisti, che ne avranno rispettato i requisiti. Per ulteriori informazioni: www.locarnofestival.ch/it/LFF/contest75.html