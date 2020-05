Il progetto di bike sharing nel Sopraceneri continua la sua crescita e si consolida come elemento importante nella mobilità sostenibile del nostro territorio. A Contra, dal 30 aprile, è attiva la postazione finora presente presso il Municipio che, dopo una valutazione, si è deciso di spostare per servire una zona che non era connessa alla rete. Inoltre il 14 maggio sarà attivata la postazione di Cevio paese ed entro la fine del mese saranno messe in servizio anche le nuove postazioni di Porto Ronco e di Ascona Moscia, senza dimenticare le 4 postazioni di S. Antonino «congelate» dalla crisi sanitaria, ma che a breve saranno completate.

Con queste ultime, la rete di bike sharing del Sopraceneri si compone di 122 postazioni con 603 biciclette (di cui 377 ebike), che abbracciano un territorio che da Bignasco in Vallemaggia scende e coinvolge la Valle Onsernone oltre a una buona parte del Locarnese per poi raggiungere Bellinzona da entrambi i lati del Piano.