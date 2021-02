Entrare nel suo negozio è sempre stato come addentrarsi in un mondo a parte. Un universo pieno di fascino per i più piccoli e fuori dal tempo per i più grandi. Un luogo dove lei è cresciuta e dove ha aiutato molti altri a crescere. Attraverso la spensieratezza, i colori, i suoni, ma anche l’attenzione e la riflessione. Ora, dopo trent’anni di attività, Roberta Bianda, «giocologa» locarnese, sta per chiudersi alle spalle la porta dell’Angolino. «Dove mi sono arricchita molto. Non di denaro, ma di relazioni umane».

Giocare non è... un gioco. Vien quasi da pensarlo mentre si ascolta Roberta Bianda raccontare del suo lavoro. Portato avanti con impegno, serietà e tanto entusiasmo. E cominciato in un’epoca nella quale il discorso legato allo sviluppo delle capacità – cognitive, fisiche ed emozionali...