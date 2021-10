Non solo un collegamento d’emergenza, ma anche e soprattutto un sistema di interscambio che permetta di migliorare lo sfruttamento delle risorse. È il progetto di collegamento degli acquedotti tra Cugnasco-Gerra e il quartiere bellinzonese di Gudo. L’idea di collaborare su questo fronte non è certo nata oggi. Risale addirittura al 2006. Ovvero dopo la torrida estate del 2003, a seguito della quale si erano vissuti momenti di forte contingenza idrica. Poi, per vari motivi, i tempi si sono allungati. Ma oggi la palla è finalmente sul dischetto del rigore e i due Comuni sono pronti per calciare verso la porta. «La volontà di dotarsi di un simile collegamento era inizialmente nata [...] per far fronte a situazioni di emergenza dovute a periodi prolungati di contingenza idrica», sottolinea dunque...