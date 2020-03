Il provvedimento era già nell’aria (lo stesso Municipio lo aveva preannunciato sottoscrivendo una mozione di Marko Antunovic sul tema) e ieri sera – in un’ambientazione decisamente fuori dal comune (la sala della Sopracenerina, come diremo più avanti) – il Legislativo di Locarno ha deciso di passare dalle parole ai fatti, bandendo da subito le stoviglie monouso da tutti gli eventi organizzati sul suolo cittadino. D’ora in avanti, dunque, i promotori delle varie manifestazioni saranno chiamati ad utilizzare bicchieri, piatti e posate riutilizzabili multiuso, oppure monouso, ma compostabili o riciclabili. Il provvedimento, proposto in un emendamento dal Partito socialista, è stato adottato nell’ambito della discussione sull’aggiornamento del Regolamento comunale per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti.

Case secondarie in regola

L’argomento è approdato sui tavoli del Legislativo in seguito alla segnalazione del Cantone, che aveva ravvisato un’imprecisione riguardante gli importi previsti per le case di vacanza nell’ambito dell’introduzione della tassa sul sacco. Il Municipio ha dunque provveduto alla correzione, che è stata avallata all’unanimità dal Consiglio comunale. Il dibattito è anche stato l’occasione per affrontare altri argomenti correlati. Il rapporto della Commissione della legislazione (redatto da Mauro Belgeri e al quale si sono poi adeguati sia la Gestione sia lo stesso Municipi) ha proposto (e ottenuto) l’inserimento di due nuovi capoversi per dotare la Città di una base legale riguardante le ispezioni dei sacchi dei rifiuti alla ricerca di eventuali infrazioni. Il secondo emendamento adottato è stato, appunto, quello riguardante l’obbligo delle stoviglie verdi per gli organizzatori di manifestazioni.

La chiusura del cerchio

In tale ambito il municipale capo dicastero Bruno Buzzini ha sottolineato come la misura potesse essere considerata una sorta di chiusura del cerchio, per la quale i temi erano ormai maturi. Diverse manifestazioni, infatti, dal Moon & Stars alla più recente Stranociada, avevano già scelto spontaneamente di bandire le stoviglie monouso. Naturale, dunque, che la Città rendesse l’obbligo generalizzato. La discussione dell’aggiornamento normativo ha anche permesso allo stesso Buzzini di fare il punto sulla gestione dei rifiuti cittadini, a quasi due anni dall’adozione delle modifiche che hanno portato all’introduzione del nuovo sistema (la tassa sul sacco e tutti i provvedimenti che l’hanno accompagnata). Un cambiamento che ha dato i suoi frutti: basti dire, ha chiarito il capo dicastero, che fra il 2019 e lo scorso anno la percentuale di rifiuti solidi urbani prodotti in città è diminuita del 32 per cento, così come quella degli scarti vegetali (meno 6) e degli ingombranti (meno 3). In aumento, invece, gli scarti di legno (più 12 per cento), vetro (più 10) e carta (più 5). In conclusione Buzzini non ha escluso ulteriori modifiche in futuro, riguardanti, ad esempio, la raccolta delle plastiche o dell’umido.

Una passeggiata più bella

Durante la stessa riunione il Consiglio comunale ha anche approvato all’unanimità tutti gli altri messaggi all’ordine del giorno, fra i quali quello con la richiesta di un credito di 410 mila franchi da destinare al progetto di ammodernamento della passeggiata di via San Jorio, tra l’autosilo di piazza Castello e la passerella sulla A13.

Di concerto con gli autori degli atti sono invece state trasformate in interrogazioni (alle quali l’Esecutivo risponderà a breve) tutte le interpellanze che avrebbero potuto essere considerate nell’ordine del giorno. Unica eccezione quella riguardante una serie di interrogativi firmati dal capo gruppo socialista Pier Mellini riguardanti le prestazioni fornite dal consulente iQ Center nell’ambito della riforma dell’amministrazione comunale ancora in corso e l’eventuale pubblicazione dei relativi documenti. A rispondere è stato il sindaco Alain Scherrer, il quale su quest’ultimo punto ha ribadito quanto già esposto in passato e cioè che le conclusioni dell’iQ Center saranno raccolte in un documento riassuntivo. La consultazione di tutti i rapporti non è possibile per una questione di protezione dei dati. Scherrer ha inoltre spiegato in che ambito si è mosso il consulente e quali misure sono già state introdotte in seguito alle valutazioni eseguite.

Perché la riunione non è stata rinviata

Riunione surreale, come dicevamo all’inizio, quella del Legislativo: a porte chiuse e nella sala della Sopracenerina, per applicare le misure anti coronavirus. C’è stato chi ha reagito male e chi ha chiesto spiegazioni dopo l’annullamento di tutti gli eventi. «Volevamo garantire la quotidianità, stemperare l’allarmismo e sappiamo di poter confidare sul vostro senso di responsabilità» ha risposto il sindaco Scherrer.

