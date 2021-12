Al progetto si stava lavorando da due anni e l’idea era di cominciare a gennaio. «Ma gli ultimi avvenimenti – spiega al Corriere del Ticino la municipale di Locarno Nancy Lunghi – ci hanno portati a decidere di iniziare subito, grazie anche all’avallo preliminare ottenuto dalla gran parte dei Municipi interpellati». Così ieri sera tre operatori di prossimità sono tornati per la prima volta sulle strade della città, per camminare accanto ai giovani, per incontrarli e per capire le loro esigenze e le loro aspettative. Lo faranno ancora almeno per i prossimi sei mesi, anche se l’obiettivo finale è quello di portare avanti la fase pilota dell’iniziativa per un quadriennio.

«Di fronte a quanto accaduto nelle ultime settimane – aggiunge intanto la capodicastero socialità, giovani e cultura – non potevamo...