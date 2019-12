Trasformare gli ortaggi di seconda scelta da scarto a risorsa. Questo lo scopo del progetto promosso dal Parco del Piano di Magadino e AGRIDEA, in collaborazione con l’Unione Contadini Ticinesi, la Federazione orto-frutticola ticinese e cofinanziato dall’Ufficio federale dello sviluppo territoriale. Il progetto, i cui promotori hanno tenuto nei giorni scorsi il secondo incontro programmatico, vuol trovare una soluzione ai problemi principali incontrati dai produttori.

Problemi che rimangono quelli legati ai difetti o alle dimensioni fuori norma degli ortaggi, che faticano a trovare canali di smercio nella grande distribuzione, o ai periodi di sovrapproduzione, in cui c’è una disponibilità di prodotti superiore alla domanda. Si è dunque proceduto a mettere in contatto una rete di persone e istituzioni interessate al tema e durante l’incontro si sono discusse proposte e azioni concrete.

L’allarme spreco

Con l’istituzione di un «allarme spreco» si vuole creare una piattaforma di contatto tra produttori e chi è interessato a valorizzare gli ortaggi che altrimenti andrebbero al macero: alcuni cuochi e ristoranti della regione si sono messi a disposizione per realizzare nei prossimi mesi delle serate gastronomiche con menu a base di prodotti di seconda scelta. Il progetto preparerà una lista di luoghi e macchinari a disposizione di chi vuole promuovere eventi di trasformazione dei prodotti. Inoltre, continueranno e si completeranno i programmi didattici e divulgativi già esistenti sia per le scuole, sia per l’intera popolazione integrando la valorizzazione dei prodotti di seconda scelta.