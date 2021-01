«Stiamo bene come stiamo». Il capodicastero sicurezza pubblica di Muralto, Renato Canziani, a proposito del ventilato matrimonio tra la Polizia di Minusio e quella Intercomunale del Piano, non ha dubbi: «Ci teniamo alla nostra indipendenza: abbiamo sette agenti più il comandante e per la nostra popolazione siamo oltre gli standard previsti (un agente ogni 500 abitanti più il comandante, ndr). La nostra priorità resta il servizio di prossimità, dunque conoscenza della popolazione e del territorio e assistenza peculiare. Un’attenzione ai bisogni dei nostri concittadini che vogliamo mantenere anche in futuro. In più, oltre alle sinergie con la Cantonale negli interventi più importanti, collaboriamo con reciproca soddisfazione con la Polizia di Locarno, mettendo a disposizione della Città un nostro agente. E comunque mi pare prematuro parlare di matrimoni o fusioni tra i corpi di polizia con la riforma Ticino 2020 che deve ancora delinearsi nei suoi contenuti specifici», spiega Canziani.