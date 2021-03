Entrerà formalmente in vigore venerdì 26 marzo l’obbligo di indossare la mascherina nel Borgo di Ascona. Lo conferma il Municipio in una nota. Come anticipato dal Corriere del Ticino settimana scorsa, l’obbligo – applicato in base all’articolo 3 c dell’Ordinanza federale sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 – si estenderà a tutte le vie del centro storico e della piazza/lungolago, compreso il parco degli Angioli. Toccata dalla misura anche la zona recintata del parco giochi Parsifal, sul Monte Verità.

Una specifica cartellonistica segnalerà debitamente il comportamento da tenere. Mentre il personale comunale sorveglierà le varie zone, invitando la popolazione e i visitatori al rispetto della zona di protezione istituita.