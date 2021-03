Non sarà difficile dare sfogo alla fantasia, vista la magia del percorso. Si annunciano quindi numerosi i partecipanti al concorso grafico lanciato dall’Associazione Via Alta Vallemaggia. Obiettivo: dare un’immagine all’itinerario a due passi dal cielo per poi stamparla su una serie di prodotti tessili (dalle T-shirt agli zaini e ai cappellini) destinati agli escursionisti e che saranno messi in vendita per sostenere il mantenimento e lo sviluppo delle attività dell’associazione. Il tutto grazie alla collaborazione con una giovane azienda luganese. La proposta si concretizza nell’anno di inaugurazione della Via Alta valmaggese.